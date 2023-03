Une 4e expo-vente solidaire pour l'association hervienne Histoires 12

Histoires 12 (du numéro de son adresse et pour les histoires douces à y vivre) est en effet né en 2020 de l’impulsion de trois férues de couture et de tricot, Georgette Grégoire, Béatrice Liégeois et Fabienne Stevens, désireuses de créer un espace rassemblant des personnes de divers horizons et âges autour d’activités manuelles. "On essaie de respecter les souhaits et les compétences de chacune, on a des dames hypercompétentes en couture, d’autres vont nous dire qu’elles préfèrent travailler à la main et pas à la machine, donc elles brodent ou elles tricotent, crochètent. Puis, à cette vente-ci, on va vendre des petits bijoux en perles de papier parce qu’une dame en a fait un atelier en interne. On va présenter aussi des petits montages floraux parce qu’une autre dame est passionnée de décoration florale", explique Fabienne Stevens-Monseur, présidente de l’association, et de souligner, "on mise beaucoup sur le partage de savoirs."

Autre valeur commune: le respect de l’environnement et l’up-cycling. Histoires 12 travaille beaucoup avec des échantillons de magasins de tenture, etc. "On récupère quand même énormément de tissus. Mais il arrive quand même que l’on doive en acheter, est arrivée alors la question de savoir comment on allait financer ces achats de fournitures comme le loyer de la salle (NDLR: appartenant au marché couvert, qui l’a complètement aménagée)."

C’est ce qui a donné lieu, entre autres, aux ateliers découvertes et la possibilité pour d’autres ASBL et collectifs d’occuper les espaces en échange d’une contribution. "Grâce à cela, quand on fait une vente solidaire, on peut a priori tout remettre à l’association philanthropique parce que l’on a déjà couvert nos frais !" Après ATD Quart Monde, l’ASLB Solidaires de Barchon et les Petits pas de la Grenouilles, c’est l’Espace Vivie qui recevra les bénéfices de la soirée.