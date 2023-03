Neuf viticulteurs à Grand Rechain ce week-end (vidéo)

Pour fêter cet anniversaire, neuf viticulteurs avaient fait le déplacement jusqu’à Grand-Rechain, notamment Jean-Luc Duvernay, un habitué. "Je viens depuis le début et je n’ai pas manqué une édition, explique-t-il. C ’est une question de fidélité pour un salon aussi familial. Les gens aiment venir nous voir chaque année et, nous, on aime venir aussi."

Même son de cloche chez René Meyer, un viticulteur originaire d’Alsace. "Ça fait 15 ans que je viens. C’est toujours une joie de venir en Belgique et de présenter nos produits. Les clients sont très fidèles." Et puis, parmi tous ces habitués, il y avait aussi des petits nouveaux. Chris Engels restera le premier viticulteur belge à venir à Grand-Rechain… et c’était aussi son tout premier événement du genre, non loin de ses vignes. "On a planté en 2019. On a des vignes à Mont-Dison et à Wegnez. Cette année, on a produit 13 000 bouteilles. C’est important ce genre d’événement, ça permet de se faire connaître et d’avoir les réactions des clients, ce qu’ils pensent des arômes et du vin. Pour l’instant, les retours sont bons."

Fort de ce nouveau succès, le Cercle donne déjà rendez-vous fin mars 2024, histoire de goûter les derniers cépages de tous ces viticulteurs.