le Hervien Mister Lilo présente un court métrage à Cannes

Le film raconte l’histoire de Camille, séparée de son mari violent et alcoolique. Avec un ado à la maison, Gorian, "aucun temps mort". Tourné au smartphone, le court-métrage se veut authentique, audacieux, immersif, sincère…

"L’envie de faire un film, elle remonte déjà à 2009, rembobine le réalisateur. Je suis de Herve et je voulais tourner avec des gens de la région, pas nécessairement avec des personnes connues ou internationales. On peut faire un bon film avec des gens de chez nous. Je n’ai pas eu facile de trouver des gens, mais la ténacité paie."

Un budget étriqué "qui sert le film"

Ce court-métrage revendique son budget modeste de 1 000 €. "Un simple film, c’est 50 000 € la minute. Moi, j’ai mis 1 000 € pour le faire. Mais si j’avais eu 500 000 €, ça aurait desservi le film. Pareil si j’avais pris des acteurs professionnels. Ici, les gens sont vrais. Le policier, l’assistante sociale… Ils le sont dans la vie. J’ai trouvé les comédiens en octobre, et nous avons tourné sur six semaines entre décembre et février 2023. J’ai deux formats: un moyen (moins de 35 minutes) et un court-métrage. J’ai toujours voulu réaliser un film alors qu’à la base je suis dans la BD et le dessin. J’ai envoyé un tas de dossiers à des boîtes de production entre 2014 et 2015 (j’ai dans les 40 scénarios) mais, n’étant pas connu, ce fut refusé. J’ai peaufiné le script et fait les choses moi-même."

Filmé avec un vieux smartphone

Le résultat, c’est un court-métrage à la suite "d’un très gros travail" mais avec des moyens, on l’a écrit, limités. "J’ai filmé avec un petit smartphone de 10 ans qui a rendu l’âme le dernier jour, sourit Mister Lilo. C’était volontaire, et à la fin du film, quand ça va mieux, l’image est meilleure. L’image correspond à la situation du film. Ce qui est magnifique, c’est que de n’avoir pas beaucoup de moyens donne un film plus vrai, plus authentique. Les femmes qui verront ce film seront fières d’être une femme, une mère… Il y a un message fort, ça parle de la jeunesse, d’être maman, mais tourné comme un polar. Ceux qui l’ont vu furent émus. Ce n’est pas un film social, il y a de cela mais pas que. C’est très immersif."

Inscrit à Cannes en 2023… avant un long-métrage en 2024

Le Hervien a, "via mon agence artistique", introduit une demande pour le festival de Cannes. "Un court-métrage peut se faire avec des moyens plus réduits. Quand j’ai fait la demande pour Cannes, je n’étais sûr de rien. Si le film est retenu dans les 20 de la sélection officielle, j’irai jusqu’à Cannes. J’ai demandé mon accréditation. Je ne peux pas le sortir avant le 16 mai, d’ailleurs, sinon il est éliminé. Mais même s’il n’est pas dans la sélection officielle (rien qu’avoir pu l’inscrire, c’est déjà une petite victoire), il fera son chemin… et beaucoup de chemin car il va surprendre. S’il est sélectionné, ce sera énorme ! Et je ne compte pas m’arrêter là: je représenterai un long-métrage en 2024 à Cannes, en espérant plus de moyens. C’est une grande fierté ce film, et je suis impatient de pouvoir le montrer. Je compte le sortir dans des centres culturels, aux Grignoux… en version de 35 minutes. Mais aussi sur internet."

Et le réalisateur de conclure sur de l’optimisme. "On n’est pas moins que les Français, on a du talent en Belgique. Tout le monde peut faire quelque chose, même avec un vieux téléphone. On est capable, réveillez-vous, créez et faites de belles choses."

Mister Lilo dispose d’une page Facebook, "Les livres, le film", également.