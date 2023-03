Des festivals mêlant musique et vélo au milieu des paysages du Pays de Herve et des Hautes Fagnes

Le festival de musique liégeois Austral Boreal déposera ses bagages en région verviétoise en avril et en juin avec un nouveau concept. "La fête dans le guidon" invite les amateurs de musique éclectique, folk, indie rock,.. à passer un week-end sur leur vélo à la découverte des paysages de notre région verviétoise. "Depuis 2019, l’ASBL propose trois jours de festival sur Liège articulés autour de la musique et une balade le dimanche. L’élément vélo est arrivé en automne quand on s’est dit, tiens, nous, trentenaires plus plus, qu’est-ce que l’on aurait envie de faire maintenant comme événement avec nos copains qui sorte un peu des soirées traditionnelles qui s’arrêtent en général à musique et bières ? !", explique Alice Driesen, chargée de communication.