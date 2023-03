Freiner les constructions 4 façades à Herve ?

Une société de maisons clé sur porte a émis le souhait de concrétiser un petit lotissement dans le bas de la rue Trou du Bois, face au virage menant chez Materne Dormal. Treize lots sont dessinés, mais sont prévues à cet endroit neuf maisons quatre façades, ce qui inquiète le groupe EPH qui s’est documenté sur le dossier de l’enquête publique (huit réclamations de la part des riverains). Bernard Allelyn, échevin de l’Urbanisme, a tempéré. "On a rencontré les riverains ici, ils ont témoigné de craintes sur l’écoulement des eaux, les inondations, les problèmes de réseau (électrique et internet)… Ces derniers sont préexistants dans la rue. On tient compte des problèmes de ruissellement, raison pour laquelle des parcelles sont exclues (une fait encore débat). On a sollicité l’aide de l’AIDE pour bien dimensionner les ouvrages et nous sommes en contact avec Soumagne pour agir sur l’axe de ruissellement. Si on regarde le plan de ce dossier, il est le miroir de ce qui existe déjà en face rue Trou du Bois. On parle de neuf constructions, sur des terrains de 500 à 900 m2. On est sur quelque chose qui s’intègre dans l’élément où il s’implante. Si on avait proposé des maisons mitoyennes, nous aurions eu 20 ou 22 maisons. Et ça aurait été plus dommageable. Les quatre façades tendent à diminuer, mais on en construit encore. Et je ne vois pas la pertinence d’en refuser à cet endroit." Un avis soutenu par le conseiller Lionel Blanchard, Xhendelessois.