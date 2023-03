30 ans de "service raclette" pour les pompiers de Battice

Lancée en 1993 afin de remplir les caisses de l’amicale, la formule fut organisée chaque année hors période de pandémie. Lors du marathon des 24 h de raclette, ce fut jusqu’à une centaine de kilos de fromage qui furent consommés à Battice. "L’objectif, c’était d’avoir une rentrée d’argent pour l’amicale. On achetait avec cela du petit matériel lorsqu’on dépendait de la Ville de Herve (même si on a toujours été bien équipés), et ça permettait aussi de faire vivre la caserne en achetant du café, de la soupe, d’avoir à boire et éventuellement à manger pour les ambulanciers. C’était surtout pour la vie de tous les jours. Malmedy avait sa choucroute, Welkenraedt avait ses moules… Alors notre amicale avait pensé à de la raclette", rembobine Vincent Vaassen, pour l’amicale des pompiers de Battice.

Lors des grosses affluences, entre 1 000 et 1 200 assiettes étaient servies à Battice. Et pas pour autant de gourmands ! "On a souvent deux ou trois assiettes… Mais parfois on a eu des mangeurs qui prenaient jusqu’à cinq assiettes", sourit Vincent Vaassen, qui se garde bien de citer des noms. "Au début, il nous est même arrivé d’avoir des gens au milieu de la nuit. Et à minuit, certains veulent encore manger un bout, mais c’est devenu plus rare. Après, même sans faire les 24 heures, on passait parfois la nuit au poste. On discutait… et puis c’était le matin qu’on n’avait rien vu."

Car il faut le savoir, les pompiers de Battice sont appréciés, et leur raclette attire toujours un large public. "Des Batticiens, oui, mais aussi des amis pompiers, des pompiers de Forges-les-Eaux (NDLR: commune jumelée) , des pompiers d’Ath, de Liège, des autres postes de la zone… Le monde politique ? Oui, on a toujours bien quelques échevins, le bourgmestre, etc. Je ne sais pas si Pierre-Yves Jeholet viendra cette année. Et nous avons aussi, souvent, des échevins d’Aubel. Cette année encore, le garage sera rempli de tables et de chaises. On arrivera à caser tout le monde, mais on ne sait jamais dire combien il y aura de personnes puisqu’il ne faut pas réserver." Et inutile de préciser qu’avec un événement réduit à une seule soirée, une première, les pompiers doivent s’attendre à un coup… de feu.

La dernière à Battice… bref retour sur l’histoire de la caserne

La raclette de 2023 aura, en outre, une saveur particulière. Et pas uniquement pour les 30 ans. "Le déménagement approche pour aller dans la nouvelle caserne. C’est d’ailleurs l’une des raisons de cette raclette: on s’est dit que les gens auraient peut-être envie de venir une dernière fois dans la caserne. Visiblement, elle sera démolie…. Donc si les gens veulent la voir une dernière fois, ils sont les bienvenus. En n’ayant que le samedi soir, ce sera plus relax sur le week-end, notamment pour ranger tout. Mais c’est quand même du boulot."

Vincent Vaassen, pompier volontaire, comme toute la caserne de Battice d’ailleurs (entre 40 et 45 sapeurs, sans compter les ambulanciers casernés 24 h/24), se réjouit de découvrir le nouvel outil à la fin du printemps. "Même si on trouve, à Battice, que c’est un très grand bâtiment, dans l’ensemble on se réjouit quand même d’avoir de nouveaux murs. Pour moi, ce sera la dernière à mon avis, ma troisième caserne."

Car Vincent Vaassen et son frère le major Frédéric Vaassen (officier pour la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau) sont fils de pompier. Une famille qui a toujours "baigné" dans le milieu, puisque leur maman a tenu le dispatching de la caserne de Battice durant trois décennies avant la fusion en zone. "La première caserne de Battice, je ne l’ai pas connue en tant que pompier. Mais notre papa était déjà pompier à Battice, au sein de l’ancienne maison communale qui est aujourd’hui la maison de l’emploi, se souvient Vincent Vaassen. Dans la ruelle le long de l’église, vous aviez la police et les cachots (il y a toujours les barreaux aux fenêtres), puis les deux portes de garage où nous avions l’ambulance. Et ensuite le local de vie, la centrale radio, les vestiaires… Ce fut la caserne de Battice de 1948 à 1988, car l’actuelle caserne fut inaugurée le 2 septembre 1988. Et nous y serons donc restés jusqu’à cette année, en 2023. Désormais, une nouvelle aventure va commencer."

Mais avant la pendaison de crémaillère aux Chesseroux, on va fondre une dernière fois du fromage à Battice, ce samedi donc.