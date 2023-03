« Ils ont pris la liberté de stocker les terres là, sans nous prévenir. » Un PV a été dressé. ©Philippe LABEYE

Denis Hogge (EPH) s’est étonné d’un dépôt de terre inerte rue Horward, entre Rosmel et Hacboister. Mal signalé et supprimant l’accotement, ce dépôt présent depuis l’automne réduit la sécurité des lieux.

Bernard Allelyn, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, a indiqué être "au courant". "Il s’agit des terres d’un chantier d’enfouissement de câbles rue Thier Nagant à Julémont, lié à la traversée de Julémont (chantier de 2023). Ils ont pris la liberté de stocker les terres là, sans nous prévenir, en attendant leur analyse. Il y a près de 500 m3. Un procès-verbal a été dressé, on a contacté l’entrepreneur qui s’est excusé. La caractérisation des terres a été faite et ils ont commandé l’évacuation des terres. Tout sera enlevé pour le mercredi 29 mars." "C’est inadmissible", a soufflé le bourgmestre de Herve, mécontent de la situation.

2. Chantier rue Nicolas Hardy

Le chantier se poursuit rue Nicolas Hardy. ©EdA - PLJ

Le chantier de la rue Nicolas Hardy se poursuit, ou plutôt s’éternise (bientôt 2,5 ans de travaux). L’asphaltage est prévu prochainement, comme en atteste la présence depuis plusieurs jours d’engins conséquents. Mais une facture de 515 155 € hors TVA a été adressée à la Ville de Herve, comme l’a souligné Jean-Claude Dumont (PS). "C’est un chantier de l’AIDE (NDLR: Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration) , géré par l’AIDE, a martelé le bourgmestre, qui a déjà tapé du poing sur la table concernant ce dossier. Le décret Walterre est venu s’imposer pendant les travaux et la quote-part de la Ville par rapport à ce dossier a été modifiée. Dès qu’on l’a découvert, on a tout bien vérifié… Oui, ça a un impact énorme ce décret, et les prochains aménagements devront en tenir compte." Une tuile, pour les finances communales !

3. Parking Chapelier

Le parking ne sera ouvert que lorsqu’il sera totalement achevé. ©EdA - PLJ

On attend encore (et toujours) l’ouverture du parking de 192 places sur le site Chapelier. Le groupe socialiste a mentionné de potentiels soucis d’accès. La Ville va examiner cela, et Marc Douguet a précisé avoir demandé des accès directs vers le complexe sportif.

4. Pas d’extinction de l’éclairage

L’éclairage public ne sera pas éteint à Herve. Selon la majorité, le gain n’est pas assez important face au coût des adaptations à faire dans les cabines. De plus, Herve dispose "d’un territoire trop étendu et large". "Et on estime que la sécurité n’a pas de prix", a ajouté l’échevine Isabelle Levaux. Notons, pour ce point, qu’Aubel n’a recensé aucun accident supplémentaire depuis l’extinction de son éclairage public entre 0h et 5 h.

5. Églises

Gianni Fabris (HDM) a souhaité créer une commission de travail pour mettre en parallèle les comptes des différentes fabriques d’église. La Ville a encore rencontré, voici 10 jours, le doyenné et l’évêché pour voir comment réduire encore les coûts. "C’est pour cela que certains travaillent déjà avec le même logiciel (NDLR: Religionsoft, ça ne s’invente pas) ", a précisé Marc Drouguet. "On avance petit à petit, mais le chemin est encore long", sait l’échevin des Cultes Jean-Marc Monseur.