Des permis de conduire annulés à Herve : on vous explique pourquoi

Le souci provient d’une inspection du SPF Mobilité et Transports qui a conduit à "une annulation de certains permis de conduire des bases de données suite à une erreur administrative". Les permis concernés doivent dès lors être corrigés et redistribués, un changement gratuit pour les citoyens. "On parle d’une dizaine de permis, précise Isabelle Levaux (HDM), échevine de tutelle. C’est assez fréquent. Il y a eu un contrôle fédéral, cela arrive plusieurs fois l’année, et le contrôleur a regardé les permis. Chaque permis possède des codes, c’est assez administratif et pointilleux mais il faut s’y soumettre. On demande aux personnes de ramener leur permis pour refaire un neuf en ordre. Ça ne coûte rien au citoyen ni à la Ville, sauf le travail du personnel."