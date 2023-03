Un afterwork et un défilé de l’association des commerçants de Herve

"C’est, à la base, une collaboration avec Vedia. Ils nous ont proposé de nous monter un reportage télé et une capsule Facebook. Et nous, en parallèle à cela, nous avons créé un événement pour un peu dynamiser cette action, explique Isabelle Levaux, commerçante et échevine à Herve. Ainsi, pendant une semaine, on propose des actions indépendantes à chaque commerce membre de l’association des commerçants de Herve (Herve commerces de proximité). Étant donné qu’on souhaite refédérer et rassembler de nouveaux commerçants et adhérents, on crée plusieurs événements pendant l’année, dont cet afterwork qui est le premier de 2023."

Sur invitation, qu’ils peuvent encore recevoir d’ici ce jeudi soir, les clients pourront rencontrer les commerçants, participer à une tombola et, évidemment, partager un verre. "On invite vraiment les gens à franchir la porte des magasins pour recueillir les invitations aujourd’hui (NDLR: lisez ce mercredi) ou ce jeudi. Pendant l’afterwork, on va proposer un petit défilé des commerçants de l’association (nous sommes une quarantaine de membres et la porte est ouverte à d’autres commerçants), pour que chacun puisse se présenter auprès des invités", précise encore Isabelle Levaux, qui indique que "d’autres événements sont prévus pendant l’année".