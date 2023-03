Un agrandissement indispensable pour le supermarché, la concurrence n’ayant pas chômé ces dernières années avec des nouveaux Lidl (2015), Colruyt (2017) et Aldi (2020), mais aussi des dossiers d’extension à l’Intermarché et de modernisation au désormais Proxi Delhaize d’Outre-Cour (2021). Bref, Battice (qui appartient, comme Herve, à Paul Vanhonsebrouck) devait suivre le mouvement.

"C’était absolument nécessaire. On doit suivre, arrêter de vieillir", indique le gérant de l’AD Delhaize de Battice. Jean-Michel Hanchir explique le but des travaux entamés en février: "Il s’agit d’un agrandissement du magasin: la réserve passe à l’arrière, sur le terrain qui vient d’être terrassé (NDLR: avec une possibilité d’accès via la rue Major Bovy) et le magasin va s’agrandir dans la réserve actuelle."

"Possible ouverture fin septembre ou début octobre"

Les réunions s’enchaînent avec l’architecte du projet, le Hervien Roger Garsoux, qui apporte des informations chiffrées.

"On augmente de 290 mètres carrés et nous aurons à terme une surface de vente de 1 780 m2. On reprend sur la réserve et on construit une nouvelle partie qui permettra également d’avoir deux quais de livraison, sur l’arrière et non plus sur le parking des clients. Le planning prévoit la fin du gros œuvre fermé pour le mois d’août, et une possible ouverture fin septembre ou début octobre après un mois de transformations internes."

Le "Lion" de Battice s’est réveillé, ce qui profitera inévitablement à sa clientèle d’ici la fin de l’année.