L’humoriste Martin Charlier instituteur à Herve, le temps d’une dictée (photos & vidéo)

L’humoriste Martin Charlier instituteur de français à Herve, le temps d’une dictée (photos & vidéo)

Le comédien a en effet pris ce nouveau rôle d’instituteur à cœur et a gardé son sérieux le temps de l’épreuve officielle… avant de laisser son comique revenir au galop. "Silence, au sinon je vous lance un frotteur pour vous faire taire !", ordonnait-il par exemple, avant de chambrer Marc Drouguet, qu’il a croisé sur les bancs du secondaire, et "qu’il n’aurait jamais imaginé devenir bourgmestre".

"J’ai bien aimé ce rôle, et je l’ai un peu caricaturé en étant très carré. Je me réjouissais de faire ça, je ne l’avais jamais fait, bien que c’est un peu le même métier: enseignant, c’est quand même avoir un public", confiait-il, avant d’assurer qu’il faisait partie des premiers de la classe durant ses études primaires et secondaires. "J’étais plus fort en math qu’en français mais l’orthographe, c’était justement l’aspect logique de la langue, donc j’aimais beaucoup !"

L’exercice de ce lundi matin s’est terminé par quelques questions… Encore une fois sur le cyclisme bien sûr, même si un gamin réclamait du football. Et c’est justement là tout l’objet de cet événement surréaliste: promouvoir les Classiques ardennaises et le cyclisme, "qui de prime abord n’ont pas la cote auprès des jeunes."

"La dictée est réalisée en partenariat entre le service de l’Enseignement de la Province de Liège et le service des Sports. C’est une approche sympathique pour des enfants. On écrit à chaque école susceptible de participer en province de Liège, tout réseau confondu. On a près de 1500 élèves inscrits, principalement la dernière année du primaire et première année du secondaire", explique Murielle Bordure-Willain, députée provinciale en charge de l’Enseignement. Les 14 premiers jeunes lauréats auront la chance de vivre la doyenne des Classiques de manière privilégiée car ils seront accueillis au départ ou à l’arrivée. Mais les jeunes Herviens, eux, ont déjà eu quelques cadeaux de la Province… Sans compter les souvenirs d’un moment privilégié avec un comédien qu’ils voient d’habitude sur le petit écran !