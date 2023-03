Un jour de plus et un parcours modifié pour la 145e Cavalcade de Herve

Les chevaux, réintroduits en 2006, c’est LA marque de Herve. ©EdA LABEYE Philippe

C’est un comité davantage serein, mais non moins appliqué, qui s’est penché sur cette 145e édition qui débutera le jeudi 6 avril pour se conclure le lundi 10, soit cinq jours d’un programme riche, condensé, varié… En ouverture, le Caval’Rire retrouve le chapiteau de la place Albert 1er (la finale fut organisée à l’Espace Georges Dechamps en 2022). Un jeudi, une première qui résulte de deux éléments: les rythmes scolaires (les congés de Pâques se tiendront en mai) et la case du vendredi chipée l’an dernier par l’Afterwork hervien.

"La journée en plus, c’est aussi dans l’idée de pérenniser le Caval’Rire. Nous avions, en 2022, deux événements en même temps. Nous souhaitions garder nos soirées sur le week-end, car avec les congés décalés nous ne savons pas trop vers où ira la soirée du lundi. Elle continuera peut-être comme d’habitude, où peut-être que le public quittera Herve après le cortège… Un jour de plus, c’est un effort pour le montage, les membres du syndicat d’initiative, etc. Mais ce fut voté et je pense qu’on arrive avec un programme bien balancé, où les Herviens mais aussi les personnes extérieures y trouveront leur compte", détaille Samuel Dumont, pour le comité.

Pourquoi avoir changé le parcours ?

L’autre petit bouleversement, c’est un parcours amputé de deux kilomètres, demeurant dans le centre de Herve et délaissant la nationale ainsi que la rue de la Station. Au sein de ce cortège, 40 groupes (un de plus que l’an passé) dont 15 locaux, 6 "Dolhaintois" motivés et des internationaux.

Les Batalas Nantes, l’un des 40 groupes (le 16e) est idéalement placé dans le cortège: après les Gross’Tiess di Herve et avant les Fromagers. ©EdA Philippe Labeye

Outre les 16 harmonies (une de moins), le cortège se fera entendre avec le retour des Batalas Nantes, devenus des amis de Herve. "Le cortège, ce sont 2 000 acteurs, 500 musiciens, 120 chevaux dont 90 de trait, une mise en place de 800 m", lâche Eddy-Pascal Piret. Et, donc, un tracé d’environ 3 km. "On a tenu compte des remarques: des arrêts, des trous, des croisements… C’est un essai pour avoir un cortège dynamique, riche. Ça permet aussi de retrouver des groupes et harmonies qui demandaient un parcours plus court. Il débutera à 14 h 30", ajoute-t-il.

Le président Raphaël Bontemps justifie ce choix: "On a invité les habitants des rues Léopold et de la Station, on a proposé une rencontre mais personne n’est venu. Certains ont réagi à chaud mais ça s’est vite calmé lorsqu’on a expliqué les raisons. L’an dernier, on a eu des malaises dans les fanfares (NDLR: un caddie avec de l’eau les suivra, cette fois) . La N3 pose des soucis aux secours et le parcours est complexe de part son dénivelé. Il était trop long, et trop dur."

Le seul juge, quoi qu’il en soit, demeure le public. Et l’emballement autour des préventes est toujours un bon indicateur de choix pertinents…

Le comité se serre la ceinture pour boucler le budget… Mais jusqu’à quand ?

Le comité et le nouveau drapeau Cavalcade, qui a pour objectif de renforcer le sentiment identitaire hervien et d’inonder Herve de jaune et de bleu. ©Eda - PLJ

Un mois, c’est le temps qu’il reste au syndicat d’initiative pour peaufiner les derniers détails de cette Cavalcade. Un peu moins, même, si on tient compte des aubades dans les rues de Herve le samedi 1er avril dès 15 h 30 (un moment toujours apprécié par les Herviens qui ne peuvent bénéficier du cortège sous leurs fenêtres).

De nombreux détails, plus ou moins conséquents, restent à négocier. Dont un dédié au grand public: le feu d’artifice. Programmé le lundi 10 avril à 20 h 45, il ne fait pas l’objet d’une "confirmation". "Rien n’est encore décidé. Il ne nous est plus possible de le tirer depuis le site du football, en raison du nouveau terrain de foot synthétique à proximité. On cherche donc des solutions mais nous ne pouvons rien promettre. Le site Balteau ? C’est l’un des trois parkings majeurs (NDLR: avec le parking du Colruyt et l’ancienne route du Fort de Battice) et nous devons maintenir des distances de sécurités", pointe Raphaël Bontemps.

Une certitude, toutefois, c’est le maintien de la grille tarifaire de 2022, à l’exception du Caval’Pass qui passe de 26 à 29 € (accès aux quatre soirées, soit un gain de 11 €). "Nous n’avons pas augmenté nos tarifs, nos entrées, car nous misons sur la participation la plus importante possible. C’est un choix. Cette année, on fait un effort et on croise les doigts. Mais on ne sait pas si ce sera possible les prochaines années. Nous constatons une hausse drastique des frais liés aux infrastructures, aux boissons, à l’électricité et au chauffage, à la sécurité (NDLR: l’an dernier, la police a constaté avec joie un"record"du peu d’interventions, aussi grâce aux nouveaux outils comme les caméras ou le drone) , etc.", souligne le président du syndicat d’initiative, qui mentionne que les préventes, pour presque toutes les soirées, rencontrent un large succès.

Ainsi, l’entrée aux soirées est de 10 € (y compris pour le spectacle 30 ans des Gauff’ – Ze Déconfi’Tour –, ce qui est plutôt concurrentiel), le Caval’Rire est fixé à 25 €. Et il faudra débourser 4 € par adulte pour le spectacle de magie ainsi que pour voir le cortège du lundi (gratuit pour les moins de 12 ans). La journée du dimanche reste offerte.

Le budget global de la Cavalcade de Herve n’est pas encore bouclé, mais il flirtera avec les 280 000 €, soit une hausse de 10%.