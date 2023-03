Caval’Rire, l’humour se porte toujours bien à Herve !

La salle qui compte environ 190 personnes est presque complète, il ne reste que quelques sièges. Les participants sont tous issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "on a un participant qui vient de Julémont", souligne Raphaël Bontemps, président du Syndicat d’initiative de la Ville de Herve.

"Un événement en plein essor"

Le jeune festival hervien se fait une place de plus en plus grande dans le secteur de l’humour. "C’est un événement en plein essor. Cette année aux auditions on avait quand même une vingtaine de prétendants. On en a gardé dix et après les demi-finales, ils ne seront plus que cinq qui participeront à la grande finale".

La première sélection n’a pas été simple, elle s’est déroulée sur la scène de l’Espace Georges Dechamps devant des membres du Syndicat d’initiative de la Ville de Herve. "On débat de chaque participant pour que ce soit les meilleurs qui soient pris. Et c’était difficile parce qu’on remarque que l’humour n’est pas malade en Wallonie ! On a vraiment gardé les dix qui se détachaient du peloton. Ce qui nous fait penser que la demi-finale comme la finale seront d’un très haut niveau d’humour !".

Quant à savoir qui composera le jury, ce seront des Herviens et des professionnels de l’humour. Mais aucun nom ne sera dévoilé avant l’événement ! "Ça, on n’en parle pas à l’avance, pour éviter des approches et des tentatives éventuelles de corruptions ! (rire) Tout ce que je peux vous dire, c’est que c’est un jury qui travaille de la façon la plus objective possible selon des critères préétablis".

La soirée commencera par la prestation des demi-finalistes suivie du spectacle Entre-Deux, du vainqueur de l’édition 2022, Kostia. La soirée se clôturera avec la proclamation des cinq finalistes qui se produiront le 6 avril au même endroit, à l’Espace Georges Dechamps, à Herve. "La finale s’annonce grandiose avec Gérémy Credeville, les places partent comme des petits pains, il ne faut plus tarder". Infos sur cavalcadeherve.be