Un logement de l’ASBL le Toit rénové pour accueillir des Syriens à Herve

"Cette maison appartient au Toit depuis une trentaine d’années, elle a vu défiler pas mal de locataires. Les derniers sont partis voici un an, et nous en avons profité pour rénover le logement de A à Z. On l’a remis aux normes PEB", présente Luc Geron, président de l’ASBL. "Nous avons pu, pour cela, compter sur de généreux donateurs comme le Rotary de Herve, Viva for Life, les moines d’Orval (NDLR: déjà sollicités pour le logement de Battice) , etc. Nous avons quatre maisons sur vingt en notre propriété, et nous pouvons les rénover grâce à des dons", détaille Danielle Simon, qui assure la communication de l’ASBL.

L’isolation, indispensable vu les coûts de l’énergie

La cuisine a été récupérée et rénovée. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Quatre logements ont ainsi été remis à neuf ces dernières années, dont trois appartenants à l’ASBL (il reste un logement rue Haute, toujours à Herve) qui profite de ces loyers pour réduire les charges des locataires des seize autres biens. "On intervient, mais jamais dans la totalité", précise Danielle Simon. Ainsi, après 12 mois de chantier, la maison dispose de nouveaux planchers, d’une isolation aux normes (la toiture a une dizaine d’années mais n’avait pas été isolée), d’un nouveau plafonnage ou encore de récents châssis. "Le prix des matériaux ayant flambé ces derniers mois, nous avons pu compter sur la solidarité et les efforts des entreprises mais aussi des bénévoles pour terminer ce chantier. La cuisine, par exemple, nous a été offerte. La baignoire, c’est le sanitariste qui l’a offerte, etc. Un tel chantier n’est possible que grâce à la solidarité de tous. Et il était indispensable de revoir l’isolation, car les locataires de maisons à bas coûts se retrouvent généralement avec des logements non isolés, ce qui retombe sur les locataires via les charges. Il est important de penser à eux, de leur éviter des factures épouvantables", ajoute encore Danielle Simon.

La salle de bain principale est toute neuve. La baignoire a été offerte par le sanitariste. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Dès mars, une famille nombreuse pourra disposer de cette habitation comptant cinq chambres et deux salles de bain. L’homme, un Syrien, est en ordre de papiers et va pouvoir rapatrier sa famille auprès de lui. Indispensable, puisque celle-ci fut victime du tremblement de terre du 6 février. Une preuve supplémentaire de l’aide indispensable assurée par l’ASBL le Toit et ses 35 maillons bénévoles qui forme une remarquable chaîne de solidarité.