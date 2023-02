Un espace du paysage créé pour les 20 ans de la maison du tourisme du Pays de Herve

Exit l’espace des saveurs

C’est d’abord le cas de la transformation de l’espace des saveurs. Jean de Herve cessera de conter les secrets du Pays de Herve et de ses produits le 14 mai 2023. Cette animation audiovisuelle est en effet un peu dépassée par les nouvelles technologies. Un nouvel espace, cette fois-ci dédié au paysage, doit ouvrir entre la fin de cette année et le début de l’année prochaine. "Cela va devenir un espace en gradin qui va expliquer d’où vient notre paysage et comment il évolue", glisse la directrice, Anne Zinnen. Le scénographe, Daniel Steenhaut, et sa collègue architecte, Hilke Vervaecke, ont déjà proposé une trame de fond et c’est la société Kascen qui réalisera le travail. L’équipe pluridisciplinaire qui porte le projet compte également "deux guides nature, férus d’histoire", ajoute la directrice. Le budget ? 128 000 € HTVA dont 61 000 € de subvention du Commissariat général au tourisme (CGT).

L’esquisse de ce nouvel espace dédié au paysage complètement repensé. ©Maison du tourisme Pays de Herve

Pour ceux qui n’auraient pas encore découvert l’espace des saveurs ou souhaiteraient le redécouvrir, il est encore temps de vivre cette expérience, sans rendez-vous, et sans tarder donc !

Circuit d’interprétation du paysage

Le deuxième projet appelé à se concrétiser, c’est celui qui a été lancé quand la maison du tourisme comptait encore six communes (avant 2017), appelé à l’époque circuit d’interprétation du paysage. Il s’agira de cinq stations qui donneront des outils pour le comprendre en plein air cette fois-ci. À Herve, une rampe et des paysages tactiles sont prévus sur le parking de la maison du tourisme ainsi qu’une borne rotative d’observation à la Croix de Charneux. Du côté d’Olne, une coupe géologique sera installée à La Falize. Plombières verra un visiorama installé au lieu-dit Te Berg, tandis qu’une carte postale de cadrage du paysage sera posée sur la Ligne 38 à Thimister. Finalement, un modèle en forme de chouette chevêche expliquera, à Henri-Chapelle (en face de la maison de repos Beloeil), toute la biodiversité du bocage.

©Maison du tourisme du Pays de Herve

"La seule commune pas concernée dans celles d’origine, c’est Aubel puisqu’elle disposait déjà d’une table d’orientation (NDLR: au lieu-dit Knuppelstock, sur les hauteurs de Saint-Jean-Sart)." C’est la même équipe pluridisciplinaire qui a pensé ce projet, estimé à 77 000 € HTVA, avec 80% de subvention du CGT. Le solde restant étant à charge des différentes communes qui gèrent également la mise en œuvre avec l’intercommunale Aqualis. Comme pour le nouvel espace du paysage, il se cherche encore un nom.

Réouverture de l’espace brasserie

Le dernier objectif pour 2023, c’est finalement de trouver un nouvel exploitant pour l’espace brasserie/tea-room. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 15 mars. "La volonté est d’avoir un lieu accueillant pour les touristes de passage ou locaux, à toute heure de la journée. On espère que l’on pourra ouvrir courant du mois de juin", annonce le président du conseil d’administration, Lionel Blanchard.