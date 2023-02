L’accès au complexe sportif André Smets n’est pas particulièrement aisé depuis fin janvier et le début du chantier de la liaison douce entre la Ligne 38 et le centre-ville. Le conseiller EPH Boris Chandelle a souhaité savoir pourquoi ce chantier avait débuté alors que le parking du site Chapelier n’est pas encore achevé et quand ce dernier pourra être accessible.

Le tarmac a été placé la semaine dernière. ©EdA LABEYE Philippe

"Il était prévu d’ouvrir le parking du site Chapelier en fin d’année dernière et d’entamer la bande cyclo-piétonne après la Cavalcade. Le tarmac n’a pu être posé fin 2022, mais bien la semaine dernière, et la bande cyclo-piétonne a pu être entamée dès le 30 janvier, avec l’assurance que tout sera achevé pour la Cavalcade. On se retrouve donc avec les deux chantiers en parallèle", a répondu Marc Drouguet.

Le bourgmestre était d’ailleurs ce lundi devant le parking, stylo à la main pour signer la réception provisoire et ouvrir le site dans la foulée. "Il était inconcevable de signer la réception ce lundi car il manque des finitions, notamment de l’équipement électrique (incendie, barrières, etc.). On se revoit dans 15 jours en espérant que ce soit fini. Mieux vaut attendre encore un peu mais que ce soit bien fait."Le parking, qui sera gratuit (jusqu’à nouvel ordre), pourrait donc ouvrir dans la semaine du 6 mars et, ainsi, désengorger la Nationale le samedi. Quant au chantier de la liaison douce, il doit être achevé pour la semaine du 3 avril au plus tard.

2. L’école de José terminée pour la rentrée ?

Il reste six mois pour finir l’école de José! ©EdA LABEYE Philippe

L’école de José devrait être achevée pour la rentrée du 28 août 2023 ! La Ville l’a communiqué lors du conseil communal, en approuvant 100 875 € pour le nouveau mobilier scolaire.

3. Pénurie de prairies pour les scouts ?

Les scouts cherchent des lieux pour les camps de cet été. ©les scouts

Marie-Martine Schyns (EPH) s’est inquiétée de la pénurie de lieux de camps: "Il y a toujours eu une pénurie mais le changement des rythmes scolaires accentue la pression. On parle de 17 300 enfants, de 420 groupes… Qu’est-ce que Herve a mis en place ? Y a-t-il des réflexions sur nos bâtiments ? Ou vers les propriétaires de prairies ?"L’échevin de la Jeunesse, Jean-Marc Monseur, a indiqué rediriger les demandeurs vers les Fawes, où "il reste encore de la place pour la première semaine de juillet et pour août". "Nous avons aussi deux prairies, à Bolland et à Charneux. La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) prévoit une communication vers les agriculteurs et elle a signé une convention avec Atouts Camps. Quant à nos salles, selon les pompiers, le logement y est interdit et elles ne sont pas équipées."

EPH aurait aimé savoir "ce que la Commune a fait en plus de la FWB" et si des renseignements ont été pris auprès des écoles, communales ou non. "La réponse pourrait être meilleure et plus forte", a estimé Marie-Martine Schyns.

4. Circulation

La zone d’évitement striée de la rue Leclercq est enfin inscrite dans le règlement communal de police, tandis qu’une zone semblable apparaît rue de la Station, près de la poste. Le stationnement route de Bolland, entre le pont Malakoff et la fin de l’agglomération (sur l’ancienne commune de Battice, rue de Bolland), va être réglementé avec une alternance sur ce tronçon. La demande vient des riverains et d’un constat de dangerosité sur le haut de la rue à la sortie des classes. Une distance de 1 m 50 sera laissée pour les piétons et personne ne pourra stationner devant les garages.

5. Danger sur la Ligne 38 ?

Les panneaux ont été inaugurés début février. ©EdA LABEYE Philippe

Jean-Claude Dumont (PS) s’est inquiété de la cohabitation sur le RAVeL, qui est "parfois une autoroute". La majorité a souligné l’intérêt d’avoir asphalté la Ligne 38 tout en rappelant que cela "nécessitait plus de discipline". Des panneaux ont été installés entre Herve et Plombières, et la bande en dolomie est sous-exploitée. "On doit être vigilant et, si nécessaire, installer des choses. On est à l’écoute et la police est là pour vérifier", sait Marc Drouguet. Jean-Claude Dumont, qui était "dubitatif par rapport au tarmac", a proposé… d’élargir la bande endurée. Et il craint que la "discipline" ne suffise pas. Pour rappel, la vitesse maximale sur le RAVeL est de 30 km/h. En 2020, à Thimister, l’installation des radars préventifs avait permis de déterminer que plus de 97% des cyclistes respectent cette limitation.

6. Éclairage

La Ville de Herve poursuit la modernisation de l’éclairage public (124 000 €). Fin septembre 2022, 37,4% des 3 210 luminaires étaient équipés de LED. L’objectif est d’arriver à 47,5% à la fin 2023 et 57,6% à la fin 2024.