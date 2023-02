E40: fermeture de la sortie 37 Herve-Soumagne à partir de ce mercredi

En effet, la sortie 37 Herve-Soumagne sur l’autoroute E40/A3, dans le sens Battice-Liège, sera fermée durant quelques jours, du mercredi 22 février au vendredi 24 février. "Les travaux pourraient se poursuivre au plus tard jusqu’à la fin de journée vendredi sous réserve des conditions météo".

Les travaux concernent la réparation des écrans antibruit, "il s’agit de travaux réalisés sous garantie par l’entreprise qui s’était chargée de poser les panneaux en 2018. Un défaut technique au niveau du support a été détecté et les travaux se font aux frais de l’entreprise. L e tronçon concerné sera d’environ 200m".

Des perturbations sont toutefois attendues en raison d’un tronçon, où la circulation sera réduite d’une bande et avec une vitesse limitée à 70 km/h, afin de permettre le bon déroulement des travaux et leur état d’avancement. Une déviation sera mise en place via l’aire de Tignée pour les usagers empruntant habituellement la sortie 37.

Il est à noter qu’aucune perturbation ne devrait être attendue dans le sens inverse, Liège-Battice. La sortie ne sera pas fermée en direction de Verviers. Le trafic ne devrait dès lors pas être impacté pour les navetteurs en direction de Battice.