Herve, Pascal Havelange Boucherie s'installe au rond-point Outre-Cour

La particularité de Pascal Havelange Boucherie, c’est le choix des spécialités italiennes, "uniques dans l’arrondissement verviétois", qui complètent l’offre. "On a de superbes bouteilles d’huile d’olive (on dirait presque des flacons de parfum), des chips qu’on ne trouve pas ailleurs, des biscuits italiens, du vin italien et français, etc.", détaille Carmela, une vendeuse.

La boucherie est située à Herve, sur les Vignes 7. Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, le samedi de 8 h 30 à 17 h.