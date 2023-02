Le domaine des Prés Fleuris (Bolland) est en vente, après plus de 40 ans d’existence

C’est ainsi le cœur lourd que la famille a décidé de se séparer de ce lieu chargé de souvenirs. "On a mesuré tous les enjeux, pesé le pour et le contre. Dans la famille, on est tous très occupés, on a tous des projets qui ont pas mal d’envergure et il se fait qu’un domaine comme celui-là, cela demande un temps plein si on veut véritablement s’en occuper et le développer. Or on aime faire les choses correctement et bien, comme mon père le faisait."

L’ensemble du domaine, 1 750 m2 de bâtiments et 116 000 m2 de terrains agricoles, est mis en vente pour 2 850 000 euros. En plus de ses salles pour banquet, de sa cuisine professionnelle, de ses habitations, l’infrastructure compte de vastes terrasses, une piscine, des écuries et un parking privé. Une surface qui offre de nombreuses possibilités aux candidats acquéreurs.

Il n’y a pas d’idée figée pour son avenir, mais un souhait fort de la famille: "Ce que l’on recherche surtout, ce sont des gens qui vont prendre soin du domaine comme mon père et mon grand-père l’ont fait, avec autant d’affection et d’amour pour cet endroit. C’est véritablement un paradis, un éden naturel, il y a très peu d’endroits comme celui-là sur le Plateau et dans la région. On recherche quelqu’un qui va avoir ce lieu à cœur, comme on l’a eu !", insiste Andy Spits.