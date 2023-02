Ce mardi 7 février 2023 se clôturait l’enquête publique portant sur "la reconstruction de l’infrastructure de la maison de repos, l’extension de celle-ci avec la construction d’une nouvelle aile et l’aménagement des abords de la partie nord de la parcelle". Durant 14 jours, les Herviens ont pu se positionner sur ce projet qui nous avait été détaillé par le président du CPAS de Herve, Éric Jérôme, le 3 mars 2022.

Depuis, le 23 janvier 2023, le CPAS a réduit la voilure en postposant les résidences-services. "Le projet existe, il est dessiné et sera peut-être à peaufiner. Mais on a demandé aux architectes de patienter, la conjoncture n’étant pas favorable. Étape après étape, on verra… Cela fait suite aux différents impacts (Covid, guerre en Ukraine, inflation, énergie): soyons prudents", sait Éric Jérôme.

Extension de la maison de repos de Herve ©Pierre LEJEUNE

Le permis introduit auprès de la Région wallonne (la Ville ne pouvant se l’octroyer, le Collège se positionnera ce jeudi) porte donc sur l’extension de la maison de repos pour 22 chambres à un lit. "D’après l’urbanisme, il n’y a pas eu de remarque ou observation (nous avions affiché plus que largement). J’espère avoir le permis fin du premier semestre, il y a toute une procédure mais on peut commencer à travailler sur le cahier des charges pour les entreprises." Et le président du CPAS de reprendre les autres objectifs de ce permis. "On va recréer des espaces, optimaliser et aménager les chambres, modifier la cuisine (il y a un souci avec l’endroit où se situe le lave-vaisselle), on aura un accueil de jour qui va se développer et des améliorations énergétiques notamment via des panneaux photovoltaïques. Parallèlement, nous avons un dossier pour relancer et remettre en conformité notre cogénération. On savait, il y a une quinzaine d’années, qu’il allait falloir la remettre à niveau. C’est logique."