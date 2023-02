L'école Saint-Joseph de Herve agrandit la cour et le préau des maternelles

"Nous avons le permis et nous avons obtenu les autorisations pour être subsidié à hauteur de 70% par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes donc en train de monter le dossier de marché public pour, ensuite, demander les offres de prix."

La procédure administrative demeure cependant lourde, ce qui empêchera de réaliser les travaux cet été. Mais le président du PO a bon espoir de pouvoir annoncer aux parents un premier coup de pelle avant la fin de l’année. "On espère, en effet, encore pouvoir entamer ce chantier d’ici la fin de l’année. Les procédures sont longues, mais c’est nécessaire. Le préau actuel fut construit dès le départ avec le bâtiment des maternelles, il y a une quinzaine d’années. Il est rapidement devenu trop petit par rapport à la population scolaire. Actuellement, l’école Saint-Joseph accueille 401 élèves, dont 279 en primaire et 122 en maternelle. On a besoin, pour eux, de plus de couverture afin qu’ils puissent jouer dehors par mauvais temps."

Le mauvais temps, c’est également le facteur qui a poussé l’école à entrevoir une superficie accrue pour la cour de récréation. La surface sera presque triplée. "C’est dans le même projet que le préau. Le problème, c’est la surface au sol utilisable. On a une cour en pavés klinkers, le reste est composé de terre et de gazon. Dès qu’il pleut, c’est inutilisable car boueux.

Ces travaux viennent en complément de ceux réalisés il y a deux ans pour les primaires, à savoir le terrain de football synthétique qui nous a permis de délester la cour de récréation et de limiter les contacts."

Autonomie pour l’eau des toilettes

Parallèlement à ce dossier d’agrandissement de la cour de récréation des maternelles, l’école souhaite enterrer deux nouvelles citernes de grande capacité afin de renforcer l’installation existante. "On a l’intention de placer deux nouvelles citernes d’eau de pluie, sous le préau. L’objectif, c’est d’être autonome dans la consommation de l’eau des toilettes, sachant qu’en tant qu’école nous sommes de grands consommateurs", conclut Renaud Simar.

De bonnes nouvelles pour les élèves, mais aussi pour les comptes de l’école !