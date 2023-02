Herve : des Charneutois veulent créer un nouvel espace de partage autour d'un potager

Un collectif dit "jardin" vient de voir le jour à Charneux à l’initiative d’une dizaine de citoyens. "Ce sont des voisins du domaine des Fawes qui se sont rassemblés avec l’envie de partager des expériences autour d’un potager", explique Christiane Cransveld, responsable de l’équipe animation du domaine des Fawes, "Comme on est assez proche de certaines personnes du collectif, on leur a fait la proposition de mettre à disposition une parcelle (NDLR: dans une prairie à l’arrière du domaine) pour pouvoir créer cet endroit de rassemblement. L’ASBL s’engage à être partenaire du projet, on met aussi à disposition nos outils de communication et en échange, cet espace servira également de support pour nos animations."