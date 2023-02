Des dessins pour plus de sécurité sur le RAVeL entre Herve et Plombières (photos & vidéo)

Ce projet intitulé, "Faire sa part", a reçu le soutien de l’appel à projets "All for zero", ainsi que des communes de Herve, Thimister-Clermont, Aubel et Plombières, de la maison du tourisme ainsi que du GAL du Pays de Herve. Les élus locaux ont inauguré ces panneaux didactiques ce mercredi 8 février 2023, en présence des ministres Georges Gilkinet (en charge de la Mobilité au gouvernement fédéral), Philippe Henry (ministre wallon de la Mobilité) et Valérie De Bue (ministre wallonne en charge de la Sécurité Routière). On retrouve ainsi à travers quatre images différentes une série de problématiques rencontrées sur nos RAVeL comme ailleurs. "Celle de la vitesse, elle est limitée à 30 km/h sur les RAVeL mais certains club cyclo roulent à 45-50 km/h, de l’équipement du vélo, et de la sonnette qui est obligatoire dans la loi, des chiens à tenir en laisse, des joggeurs ou marcheurs avec des casques sur les oreilles qui n’entendent pas l’arrivée des autres usagers,…". Le ton choisi est celui de la bienveillance et non pas de l’accusation. Au lieu de pointer du doigt ces comportements accidentogènes, les dessins montrent qu’il y a de la place pour tout le monde, "si chacun prend la sienne dans un respect mutuel". De plus, le choix a été fait de ne pas inclure de texte sur ces illustrations afin de les rendre le plus universelles possible.

Des dessins pour plus de sécurité sur le RAVeL entre Herve et Plombières