Chanter avec Apollo 5, un groupe mondialement connu : le défi de 300 jeunes Herviens et Plombimontois

Son programme Sing In cherche à ramener le chant dans la vie des jeunes, au sein du milieu éducatif. "C’est un projet pédagogique qui existe déjà depuis longtemps et que l’on avait fait à l’essai un peu rapidement, puisque c’était la période Covid, avec uniquement un workshop de 48 heures. Quand on a vu ce que Greg Link était parvenu à faire en deux jours, les directeurs des collèges ont été assez convaincus", rappelle Guy Daron, responsable de l’association. Après ce 1er succès, le souhait était de refaire cela dans les règles de l’art, en suivant un cycle complet de formation.

« Un chanteur du groupe est présent »

Près de 300 élèves, entre 12 et 18 ans, des mêmes établissements de Plombières (Collège Notre-Dame de Gemmenich) et de Herve (Collège de la Providence, Institut de la Providence et Collège Royal Marie-Thérèse) participent ainsi à la 2e édition de Sing In Herve. Ils ont déjà brossé les cours une première journée ce 27 janvier pour un 1re atelier de chant, et deux autres suivront. "À chaque fois un chanteur du groupe est présent et les fait travailler matin et après-midi, en collaboration avec les profs de chant, principalement Audrey Parotte, qui est une cheville ouvrière du projet. Entre les séances, les profs de musique doivent évidemment faire travailler un peu les élèves !"

Pour "faire chanter tout le monde et de manière correcte et faire prendre goût au chant", Paul Smith, le chef des deux chœurs de Voices8, a inventé une méthode qui ne nécessite pas de bagages. "Ils partent de zéro partition, de zéro texte". Les ados seront ainsi prêts à assurer cinq morceaux durant le concert d’Apollo 5, le 17 mai prochain à l’abbaye du Val-Dieu. Et, Danielle Daron l’assure, ils ne sont pas réduits à un travail de valets: "Les Apollo 5 interviennent dans les chants des jeunes et vice-versa, Apollo 5 fait un petit contre-chant de temps en temps etc, ils sont un maximum mis en lumière !"

Ce projet représente tout de même un coût d’une dizaine de milliers d’euros, l’association est ainsi reconnaissante de pouvoir compter sur un subventionnement de 2000 euros du Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.