De la mode pour dames au centre de Herve

Derrière ce Dresscode by Cécile, on retrouve la Hervienne Cécile Vannespenne. "Au départ, je travaillais en maison de repos. Après avoir eu mes trois enfants, j’avais envie d’une reconversion professionnelle en me lançant dans ma propre boutique de prêt-à-porter. Je voulais investir dans Herve car cela fait une quinzaine d’années que j’y habite. Sans oublier que ces temps-ci, le commerce hervien a de nouveau le vent en poupe."