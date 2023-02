Le Hervien Alain Taillard expose 24 de ses costumes carnaval de Rio à Nice

Cette exposition a été présentée aux Herviens, évidemment, mais également à Visé, Tournai, Liège, Malmedy, Verviers, Arlon… et hors Belgique à Marseille, Moulins (France) et à l’ambassade du Brésil à Bruxelles.

Sortant de son exposition au Château de Belœil fin 2022, Alain Taillard a repris la direction du sud de la France puisqu’il expose, du jeudi 2 février au 5 mars, dans le prestigieux Musée Masséna de Nice, sur la promenade des Anglais (la Ville met à l’honneur le carnaval de Rio dans le cadre du 150e anniversaire du "Carnaval de Nice, Roi des Trésors du Monde" organisé du 10 au 26 février).

« Dans la cour des grands »

Commissaire de l’exposition, Alain Taillard a regroupé 24 costumes au second étage de la villa. "Tout s’est fait grâce à des contacts, de contacts, de contacts, etc. En fait, lorsque j’ai exposé à Moulins, il y a eu des contacts entre la directrice sur place et celle de Nice. Comme l’invité de 2023, à Nice, est Rio, on a été mis en relation pour déboucher sur un super-beau projet. Jamais je n’aurais cru pouvoir exposer sur la promenade des Anglais à Nice !"

Le Hervien s’est rendu sur place en septembre et encore ces derniers jours. Ce jeudi, il sera de retour dans le sud de la France pour l’inauguration. "C’est une grosse exposition, avec beaucoup de costumes, de grandes photos sur les murs, un éclairage pro, etc. On est dans la cour des grands, ici."

Cerise sur le gâteau, Alain Taillard défilera lors du corso d’ouverture du 150e carnaval de Nice ce samedi 11 février, sur le char "Carnaval de Rio", "une reconnaissance de ma passion du carnaval, née à Nice et aboutie à Rio". "J’avais une tante qui vivait dans le sud de la France donc je connais le carnaval de Nice depuis les années 70. Après la Cavalcade de Herve, c’est le carnaval qui m’a bercé. Ici, c’est un vrai rêve de pouvoir défiler en tant que destaque sur un char le 11 février, c’est la totale", conclut-il, notant par ailleurs ne pouvoir se rendre à Rio cette année en raison de sa présence à Nice.