Le chantier de la rue Albert Leclercqs à Xhendelesse peut commencer dès lundi... Un plan de mobilité "pas évident" a été élaboré

"On va commencer les travaux assez rapidement avec l’entreprise Nelles, en fait ça peut commencer dès la semaine prochaine si le temps le permet, annonce Marc Drouguet, bourgmestre de Herve. Ce qui est prévu très prochainement, c’est la préparation du chantier. La première partie consistera à déplacer une conduite de la SWDE au carrefour des rues Chapelle Adam, Vieux Comptoir et Trou du Bois. Il faudra ensuite travailler dans la rue Vieux Comptoir (NDLR: en direction d’Olne) et poser des égouts rue Chapelle Adam et dans une partie de Voie aux Pierres. Tout cela est prévu pour le premier semestre de 2023."

Dans le même laps de temps, la société malmédienne entamera les fondations de la bande cyclopiétonne entre le parking de l’école communale et le carrefour formé par la rue du Bief, Reneubois et la rue des Marronniers. Destinée à la liaison douce en direction de Herve, cette bande sera asphaltée et utilisable par les riverains et parents des élèves de Xhendelesse durant le chantier. "On envisagera de laisser entrer les véhicules au carrefour Marronniers/Bief vers le parking de l’école communale pour ressortir vers la rue du Bief (en phase 1) puis vers Olne (en phase 2). Cette voie ne sera accessible que dans un sens (vers l’école) aux véhicules et uniquement pour se donner des facilités pendant les travaux, car ceux-ci seront lourds et conséquents. On a eu une réunion citoyenne ce mardi 24 janvier pour expliquer ce qui s’y fera et comment. Il y avait pas mal de monde: les riverains, la Ville, l’auteur de projet, l’AIDE, etc.", précise encore le bourgmestre de Herve.

La Ville n’attend donc pas la fin du chantier rue Nicolas Hardy, lequel est en stand-by après avoir connu deux contrecoups suite à des malfaçons et à une explosion. Une couche très provisoire a cependant été posée entre la rue du Bief et Martinsart fin 2022. "On n’attend pas, mais Nicolas Hardy recommencera dès que ce sera possible. Les plants (NDLR: les usines) de tarmac ne rouvrent que fin février… Pour les deux chantiers, on espère que ça ira le plus vite possible. Mais il y a ce qu’on espère, et ce qu’on arrivera à réaliser", conclut Marc Drouguet qui ajoute qu’un plan de mobilité "pas évident du tout" est prévu, "un passage obligé pour travailler en sécurité et faire du travail de qualité".