Début du chantier entre la L38 et la piscine de Herve

Durant ces dix prochaines semaines, l’arrêt et le stationnement seront interdits à hauteur du chantier, la vitesse sera limitée à 30 km/h, la rue du Stade sera mise en sens unique (jusqu’à la rue Albert Melen) et le tronçon entre la N 3 et la rue Albert Melen sera fermé (sauf pour les riverains et pour l’accès aux rues des Combattants et rue des Fusillés). La Ville a obtenu un subside pour ces travaux.