"Il était attendu par l’ensemble des citoyens qui avaient l’habitude de venir. À la base, c’est fait aussi pour les nouveaux arrivants, c’est l’occasion pour eux de venir à la rencontre des différentes personnes qui travaillent à la commune", rappelle le bourgmestre Marc Drouguet . "On a remarqué qu’il y avait un manque. On est content de pouvoir le réorganiser cette année".

La réception a débuté avec un petit mot du bourgmestre et a permis de mettre à l’honneur les différents acteurs communaux de la Ville de Herve comme le collège communal, le conseil communal, le comité de direction de la Ville, le CPAS, la maison de repos, la Régie Communale Autonome, la Maison du tourisme, la crèche communale "qui va représenter, à la suite du dernier projet 72 lits en permanence".

Le retour, enfin, de l’apéro citoyen hervien (Photos)

La zone de police Pays de Herve et la zone de Secours étaient également présentes. "Aujourd’hui, c’était vraiment une présentation des différents services de la Ville dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Permettre au citoyen de mettre un visage sur un nom".

Après le discours et la mise à l’honneur des différents services sur scène, les citoyens ne se sont pas fait prier pour rencontrer les différents échevins et le bourgmestre autour d’un verre. L’après-midi a été rythmée par le duo verviétois Justwo. L’intendance était, elle, assurée par les pionniers de Herve et par la Maison des Jeunes de Xhendelesse.