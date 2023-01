Une coopérative et 78 000 euros de subsides pour la Ferme 3.0 à Julémont

Les maraîchers de Julémont seront ainsi rejoints par un confrère de Bilstain (Simon le Maraîcher), un éleveur de canards de Julémont et une horticultrice liégeoise qui fera pousser des fleurs de saisons afin de proposer ateliers et cueillettes libres. "Ces nouveaux producteurs, en arrivant, vont profiter de notre infrastructure, de notre espace de vente, et de notre clientèle, mais ils vont aussi amener une nouvelle clientèle. C’est vraiment du gagnant-gagnant !", glisse l’agriculteur, qui précise que les membres de la coopérative garderont une certaine autonomie.

Ce sera également l’occasion de partager des outils, existants comme leur tracteur, mais aussi de réaliser de plus gros investissements, impossibles tout seuls, "comme la création d’une cuisine aux normes Afsca pour la transformation". Cette nouvelle forme juridique de société coopérative offre ainsi plein de possibilités aux producteurs. "On est convaincu qu’en étant plus et en coopérants, le projet sera plus pérenne !"