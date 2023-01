Sécurisation de la traversée de Julémont, à Herve : enfin pour 2023

Ralenti par le Covid mais également par l’indisponibilité du responsable de ce dossier au Service public de Wallonie, le projet doit enfin se concrétiser cette année. "Nous avons prochainement une réunion avec le SPW pour planifier le chantier, confirme Marc Drouguet, bourgmestre de Herve. On parle de la remise en état de la voirie, mais également des trottoirs sécurisés devant les maisons mitoyennes ainsi que d’une bande cyclo-piétonne à partir de l’église jusqu’à l’école (et la rue Maigre Cense). Elle sera en lien avec la Ligne 38 via la Voie des Hougnes, Mur du Couvent, Horward, la rue de Loneux et la route de Mortier (sur Saint-André). Le but, c’est de sécuriser les piétons et les cyclistes, tout en maintenant la vitesse des voitures limitée."

Le budget initial sera forcément revu (à la hausse) après actualisation. Les riverains seront informés du calendrier après la réunion entre le SPW et la Ville de Herve.