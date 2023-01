Une nouvelle ligne de production, des bureaux et une tour de mixage pour Licoplast à Battice

Ce sont des travaux qui ne passent pas inaperçus pour ceux qui empruntent la route de Maestricht à Battice (Herve): l’entreprise Licoplast s’agrandit. Il s’agit d’une filiale du groupe français Gerflor, créé en 1937 à Lyon, implanté aujourd’hui dans une centaine de pays et qui figure parmi les géants du vinyle… On parle ici de revêtements de sol et de mur souples pour les professionnels (hôpitaux, industries, bureaux, hôtellerie,..), les privés, mais aussi les infrastructures sportives. Chez nous, on parle notamment du revêtement du centre sportif de Theux, de la crèche de l’hôpital Peltzer La Tourelle ou encore de la nouvelle clinique du MontLégia à Liège.