Chaineux: une neuvaine pour venir en aide aux personnes souffrant du cancer

Si Chaineux possède une chapelle qui lui est dédiée (achevée en 1753), et qui abrite une statue de sainte Agathe datant de 1983 (l’originale avait été volée), elle est rapidement devenue trop petit pour accueillir l’assistance. C’est ainsi au sein de l’église Saint-Gilles de Chaineux que la neuvaine se déroulera une nouvelle fois du samedi 28 janvier 2023 au 5 février 2023. L’église sera ouverte de 14 à 17 heures. Le dimanche 5 février, jour de la fête de sainte Agathe, une eucharistie festive sera célébrée à 9 h 30 et clôturera la neuvaine. Ce jour-là, l’église restera aussi ouverte jusqu’à 12h et l’après-midi comme les autres jours de 14 à 17 h. Le mardi 31 janvier, une eucharistie de semaine sera célébrée à 9 h.

Les organisateurs recommandent de s’habiller chaudement car "l’église sera un peu moins chauffée que d’habitude".

Infos: 087/ 67 82 85 ou 0473/ 441 433