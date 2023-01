Les « sympathisants » mieux structurés pour la Cavalcade de Herve

"Nous avons toujours des personnes extérieures au comité qui viennent pour nous donner un coup de main, des gens qui ne souhaitent pas spécialement s’intégrer dans le comité (souvent par manque de temps), explique Raphaël Bontemps, président du S.I. de Herve. Comme nous avons constaté que ce nombre était en augmentation – nous ne sommes pas en manque mais nous sommes toujours prêts à accueillir les gens de bonne volonté pour renforcer l’esprit hervien, l’esprit folklorique – ces dernières années, nous souhaitons mieux structurer les tâches des bénévoles, mieux savoir qui fait quoi durant le week-end." Accompagnés par Sébastien Bertrand, ces sympathisants reçoivent des tâches "en fonction des disponibilités de chacun et de ce qui leur correspond le mieux". "Ça peut débuter le mercredi matin avec une aide logistique sur la place, et finir par l’accompagnement du cortège le lundi de Pâques. C’est évidemment du bénévolat, mais nous n’excluons pas un système de récompense dont nous devons encore fixer les modalités. Ceci dit, par expérience, on sait que les gens ne sont pas demandeur d’un retour." Le comité se compose à ce jour de 49 membres, un chiffre en hausse. Et autant de sympathisants "de façon ponctuelle durant le week-end".

Les vacances scolaires, un défi

Si l’édition 2023 " se prépare bien ", avec des " projets sur les rails mais dont il reste quelques décisions à prendre " (le programme, outre le Caval’Rire dont les préventes partent aisément, sera dévoilé ces prochaines semaines), elle sera particulière puisque dénuée d’une période de congés scolaires, ni avant ni après l’événement. "L’an dernier, les écoles recommençaient le mardi… Mais ici, on est vraiment au milieu d’une période scolaire. C’est nouveau et ce sera beaucoup plus compliqué pour l’organisation familiale car nous sommes des adultes, souvent en couple avec un ou des enfant(s). On va voir comment ça réagit par rapport à ça mais je crois que les gens sont motivés et prêts à participer à la Cavalcade", conclut le président.