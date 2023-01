« Tori et Lokita » à Herve, avec les frères Dardenne

Le Ciné-Bocage de Herve, en partenariat avec Le Toit et Solidarité Barchon, présentera une soirée événement le 31 janvier prochain, à 20 h, avec la projection de Tori et Lokita , de Luc et Jean-Pierre Dardenne.