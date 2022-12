Le parking du site Chapelier, à Herve, postposé à janvier

Toutefois, ce parking "de plus de 200 places" (229 emplacements publics et 80 places pour les commerces, au total), accessible via la rue de la Clef, ne sera pas ouvert cette semaine. "On va passer les fêtes, ce ne fut pas possible de l’ouvrir maintenant en raison du gel de début décembre et des pluies, confirme le bourgmestre Marc Drouguet (HDM). Nous devrions pouvoir disposer du parking en janvier, nous attendons encore un retour précis sur la planification. Mais on sait avec certitude que ce ne sera pas pour cette semaine." Deux points seraient encore à réaliser, à savoir "les raccordements et le revêtement de la rue".

Selon le planning initial, cette phase "1A" devait s’achever en octobre 2022 hors "impondérables et surprises". L’étape suivante, la phase "1B" consiste à réaliser d’autres emplacements de parking mais aussi à entamer la moyenne surface et les appartements (la durée totale du chantier étant estimée entre 4 et 5 ans, soit jusqu’en 2026). "La suite, après ce parking, c’est en effet le début des bâtiments", sait Marc Drouguet.

Lors du conseil communal de lundi dernier (le 19 décembre), l’échevin du Budget avait annoncé devoir prochainement libérer un premier montant de 2,85 millions d’euros pour ce dossier, sachant que la part communale tournait dans les 4,5 millions d’euros (estimation de 2021). "Nous finançons les aménagements publics, la place, les rues, les venelles…", expose encore le bourgmestre de Herve.

Et le parking de l’abattoir ?

En parlant de parking public à Herve, le budget 2023 mentionne 400 000 € consacrés au parking de l’abattoir (entre la rue de l’Harmonie et la rue de l’Abattoir), dossier qui figurait déjà au budget 2022 (40 000 € pour un auteur de projet) et qui consiste à rénover le parking tout en installant une "toiture" composée de panneaux photovoltaïques. Les deux projets (site Chapelier et abattoir) ne sont pas directement liés mais ils répondent au même besoin. "Nous les menons en parallèle, affirme Marc Drouguet. On travaille toujours sur le dossier de l’abattoir. Nous avons déjà un premier jet de l’auteur de projet mais il doit au préalable être soumis à l’Urbanisme. Nous n’allons pas uniquement y placer des panneaux photovoltaïques, nous allons également refaire le revêtement. Mais ce sera pour le courant de 2023."