Pas de messe à l’église de Battice, cet hiver ?

Cette réduction des frais ne concerne cependant pas toutes les églises de Herve, mais uniquement celle de Battice. Fabrice de Saint Moulin, doyen du Plateau de Herve, et curé de l’unité pastorale de Herve, explique cette volonté d’une meilleure gestion des biens et des ressources. "L’évêché a envoyé un mail aux curés leur expliquant que, selon les possibilités des fabriques, il pouvait être envisagé de regrouper les célébrations. C’est d’ailleurs ce qui se fait à Welkenraedt, mais ils ont cinq clochers alors que j’en ai douze ici. Ainsi, à Welkenraedt, ils ont une messe fixe tous les samedis et une messe mensuelle le dimanche dans chaque paroisse. Donc c’est une possibilité…"

Cette option n’est toutefois pas transposable aux clochers herviens. "Ici, pratiquement toutes les paroisses n’ont qu’une messe par mois. Donc c’est assez difficile d’envisager de supprimer ces messes aux paroissiens qui n’en ont déjà qu’une. D’autant que si on ne chauffe pas une église en hiver, le risque de dégradation est grand. On est tenu de gérer cela en bon père de famille, même si je ne suis pas père de famille", sourit le doyen. Afin d’éviter "que les bâtiments ne s’abîment", il a été décidé de maintenir une messe par mois dans les églises. Mais "la question se pose pour Herve et Battice, où nous avons une messe chaque week-end". Or, Herve est une église classée, qui dispose d’un orgue classé sur lequel des cours sont dispensés à raison d’environ 500 h par an. "Et cela nécessite une température constante d’au moins 10 degrés. On doit maintenir cette température, Herve doit être chauffée. Le problème est différent à Battice, une église non classée et qui n’a pas nécessairement des revenus suffisants pour chauffer. C’est une des fabriques les plus pauvres de l’unité car elle n’a aucun bien (Herve a des vicariats qui sont loués, même si ce sont à des tarifs sociaux). Et donc on se retrouve avec une charge hebdomadaire qui est difficile."

450 € pour chauffer… à 12 °C !

Le week-end dernier, l’église de Battice fut chauffée à 12 °C, "ce qui est très froid en étant fixe et ce qui a coûté 450 €". Un gouffre ! "La question se pose donc uniquement pour cette église. Et on réfléchit à organiser la messe du dimanche à Herve, puisqu’elle est de toute façon chauffée. Mais il faut régler les modalités en pratique (qui fait quoi, qui est sacristain, etc.), et ce n’est pas aussi simple que de le dire en conseil communal", détaille le doyen, qui rencontrait encore les deux fabriques cette semaine.

Fermeture en janvier 2023 ?

La décision pourrait tomber ces prochains jours. "Battice est une église mère qui brasse du monde, et c’est aussi pour ça qu’on hésite. C’est un pôle fixe le dimanche dans la région. On peut dire que Herve sera le pôle du dimanche cet hiver, qu’on va vers là, mais nous n’y sommes pas encore. Si ça se fait, ce ne sera pas avant janvier et on aura bien la messe de Noël à Battice ce dimanche 25 décembre à 11 h. On n’a pas encore fermé l’église (on a dit aux paroissiens de venir chaudement couverts) mais la question se pose pour la suite du premier trimestre de 2023. Quand on n’a qu’une messe par mois, on peut et on doit chauffer pour ne pas que l’église parte en sucette (sic). Bref, on chauffera Battice pour Noël puis on prendra une décision. Elle vient aussi du fait que nous n’avons pas voulu faire de modification de budget ni demander davantage à la Commune. On essaye de ne pas exagérer avec son intervention. On a un budget donc on prend dedans, mais on a des travaux qui sont prévus et ce n’est pas possible de tout mettre dans le chauffage", conclut Fabrice de Saint Moulin.