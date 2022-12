Le fil rouge de Télé-Entraide depuis 40 ans: « La création de liens ! »

Un public plus jeune

Après la crise sanitaire et les inondations, la crise énergétique a fait basculer d’autres personnes dans la précarité. "On ne sait pas quantifier le nombre de personnes qui font appel à nous mais, rien qu’avec le chiffre d’affaires, on voit qu’il y a une augmentation de la fréquentation du magasin. Il y a des personnes que l’on n’avait jamais vues qui arrivent et qui reviennent, et aussi un public plus jeune. Avant, on avait souvent les mamans qui venaient pour leurs enfants et leurs bébés ; et puis les personnes plus âgées qui venaient passer un peu de temps. Maintenant, on a aussi des jeunes, du fait de la crise économique. Mais c’est aussi un effet de mode, certains jeunes viennent voir après du vintage."

"On a également plus de demandes pour les ateliers, on a une liste d’attente pour les ateliers créatifs et les ateliers couture, on essaie d’en dédoubler pour répondre à la demande", ajoute Géraldine Scholtissen, animatrice.

Un échange aussi humain

Mais ces aides et services sont aussi des aides à la rencontre. "Le fil rouge de tout ce qui se fait ici, c’est de recréer du lien", appuie la directrice. La crise sanitaire avait d’ailleurs accentué ce besoin. "Après le Covid, on a vraiment senti que les gens avaient besoin de sortir de chez eux. On a des clients qui viennent pour chiner mais aussi beaucoup pour discuter. L’insertion sociale se fait pour les bénévoles (NDLR: lire ci-dessous) , pour les participants aux ateliers, mais aussi pour certains clients qui s’arrêtent et qui se posent deux minutes pour raconter leur histoire et avoir un échange humain plutôt qu’économique", insiste Géraldine Scholtissen.

Le magasin est ainsi ouvert à tous, sans critère de revenus. Venir y acheter, c’est également une manière de soutenir Télé-Entraide, glisse la directrice, qui tient également à remercier les généreux donateurs qui sont toujours aussi nombreux: trois tonnes de dons (vêtements, articles de puériculture, livres, jouets, maroquinerie, petits électroménagers, vaisselle…) sont récoltées chaque mois.

"On a la chance, grâce à cette histoire de quarante ans, que les gens dans le coin ont une tradition du don à Télé-Entraide. Sans leurs dons, on ne sait rien faire fonctionner !"

En cette fin d’année bien fraîche, l’association a également un souhait: rassembler couvertures et vêtements chauds. L’appel est lancé…