Plaintes, pétition, crise… la Mélomane ferme

Marc Drouguet (HDM) n’a pas éludé le problème. "C’est un lieu de dynamisme à Herve, mais l’utilisation n’est pas la même qu’avant. Il y a des événements festifs beaucoup plus bruyants. J’ai pu rencontrer les riverains et les tenanciers, et je peux voir à travers les procès-verbaux de la police qu’il y a des soucis. Des mesures ont déjà été prises, mais elles ne sont pas suffisantes. On leur demande des efforts pour l’isolation et la diminution du volume. Je suis cela et des décisions vont tomber en janvier. On ne peut accepter ça éternellement."

En clôture du conseil, les riverains ont rappelé les soucis rencontrés. "On n’est pas contre, mais des enfants ne dorment plus depuis 4 mois. J’habite ici depuis 40 ans, je n’ai jamais signé une seule pétition avant", a-t-on entendu.

Fermeture fin décembre

Si les enceintes ont été divisées par deux dans le bar et qu’une attention a été apportée par les initiateurs du projet (le Hervien Antoine Simar et le Verviétois Olivier Lopez), le café fermera ses portes au 31 décembre. "On avait fait le nécessaire pour avoir un portier, de la sécurité, diminuer le bruit… Mais pour des raisons économiques on va fermer temporairement la Mélo ce 31 décembre. Avec l’augmentation de tout, c’est difficile d’être rentable. Mais il y a aussi ces complications avec les riverains", confirme Antoine Simar.

Chaque mois, la Mélo réclame près de 12 000 € de frais. La fréquentation est là, mais le coût est trop élevé. "Les gens ne prennent plus l’habitude de venir prendre un verre dans un bar. J’y ai fait de petits événements, mais l’horeca c’est différent. On va voir comment envisager la chose, on ne sait même pas si c’est définitivement la clé sous le paillasson ou si on va pouvoir rebondir", conclut le DJ hervien.