Fuites colmatées au budget communal de Herve... et au bureau du bourgmestre Marc Drouguet

Inévitablement, le traitement du personnel communal (en hausse de 1,1 million d’euros, pour flirter avec les 8 millions d’euros) et l’énergie (+ 455 000 €, 1,16 million avec l’éclairage public) pèsent sur le budget, de même que la dette et la cotisation de responsabilisation. Les transferts sont aussi en augmentation, dont le CPAS – "bras armé de la Commune en matière de politique sociale" – qui disposera de 4,4 millions d’euros (+ 601 000 €) pour assurer ses indispensables missions. Heureusement, la Ville peut compter sur des recettes en hausse à l’impôt des personnes physiques (7,78 millions d’euros via une anticipation de l’enrôlement des revenus indexés, un "one shot") et du précompte immobilier. Au niveau de la dette, sa charge augmente et, à titre d’information, 2,85 millions d’euros seront vite dépensés pour le Site Chapelier. Ainsi, le boni de l’ordinaire est estimé à 532 € en 2023 pour 2,78 millions de résultat global.

Au volet investissements (4,9 millions d’euros inscrits, mais tout ne sera pas réalisé en 2023), on retrouve la zone d’aménagement communal concerté de Bolland (1,3 million d’euros de part communale – sur 6 millions – à payer dans les trois prochaines années pour les aménagements, dont 50% en 2023… 185 emplois directs et 470 emplois indirects pourraient être créés sur 5 hectares), le parking et les trottoirs sur le site du Try (350 000 €), de l’entretien de voiries (200 000 €) ou encore les derniers lots de la tour panoramique (150 000 €, le groupe EPH estimant toujours l’investissement inopportun actuellement et la majorité maintenant sa position pour ne pas voir les subsides "filer dans le Hainaut"). Notons également 400 000 € pour les panneaux photovoltaïques du parking de l’abattoir, 150 000 € pour la toiture d’une partie de l’administration communale (des fuites sont constatées au service des Finances et dans le bureau du bourgmestre, il convient notamment de remplacer les ardoises, d’isoler et de changer les corniches), 110 000 € pour des véhicules, 200 000 € pour la petite enfance et 501 000 € pour un bâtiment à l’école de Bruyères.

Si le PS a réclamé une baisse des taxes, estimant les dépenses surestimées à l’extraordinaire… ce qui n’a pas de lien direct avec l’IPP ( "tu fais une soupe avec les budgets ordinaire et extraordinaire", pointera Pierre-Yves Jeholet), EPH s’est inquiété de l’avenir (2024), des choix posés (tour panoramique, etc.), de la hausse de certaines dotations en 5 ans (CPAS, pompiers et RCA) ainsi que de la dette. La démolition de l’école maternelle de Charneux (en cours) a aussi été mentionnée (il s’agira d’un parking, dans un premier temps) ainsi que l’avenir du centre de Battice. Sans surprise, l’opposition n’a pas approuvé ce budget, voté par HDM.