Entreprise de l’année 2022, Meurens Natural est représentée par Bénédicte et Bruno Meurens. Success-story familiale, elle "a développé des techniques assez pointues dans l’industrie agroalimentaire pour extraire du sirop de certaines céréales", souligne le bourgmestre de Herve, Marc Drouguet (HDM).

Bénédicte et Bruno Meurens, CEOs de Meurens Natural. ©EdA LABEYE Philippe

Fer de lance des entreprises herviennes, Jean-Marc Cabay a modifié le nom de sa société l’an dernier, gardant heureusement ses recettes (du succès et de ses produits). "Président de l’ASBL fromage de Herve, il est aussi à la base de l’AOP et c’est une cheville ouvrière de notre fromage. Il a reçu de nombreux prix à Harzé et a fait évoluer Herve Société vers Terre de Fromages", mentionne le bourgmestre de Herve.

Jean-Marc Cabay lors du changement de nom, de Herve Société à Terre de Fromages. ©EdA LABEYE Philippe

Josine Deru, de Xhendelesse, a cessé les activités d’Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl (ASET) cette année, après avoir organisé l’accueil de 1710 enfants pendant 31 ans ! Elle a également épaulé la Ville de Herve pour l’accueil des Ukrainiens. Chapeau à elle.

Josine Deru, qui a présidé l’ASET durant 31 ans. ©EdA LABEYE Philippe

Enfin, Maria Michailik, centenaire à la maison de repos de Herve et d’origine ukrainienne elle aussi, sera dignement fêtée par sa ville d’adoption. Nous ne disposions malheureusement pas, à l’heure d’écrire ces lignes, d’une photo permettant de l’illustrer également.