Dépose minute pour les élèves, camions interdis, chemins pour les cyclistes et piétons… ça bouge pour la mobilité à Herve !

1. À Xhendelesse, entre la rue du Bief et l’école

Le chemin entre la rue du Bief et l’école communale de Xhendelesse. ©F.F

e sentier situé entre la rue du Bief et l’école communale sera officiellement " réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers ". Ce chemin avait fait l’objet d’une pétition au printemps. "C’est un aménagement dans le cadre des subsides Piwacy, sur ce chemin vers l’école. L’objectif, c’est de proposer une solution pour amener les enfants des écoles communales vers le centre de Herve. Et l’un des premiers projets, c’est cette liaison à Xhendelesse, passant par ce chemin puis la rue des Marronniers (NDLR: qui pourrait passer en voie centrale banalisée, l’axe s’y prêtant bien) . Il y a eu des réactions, c’est vrai, mais l’échevin Bernard Allelyn a pu expliquer les détails à la personne à l’origine de la pétition. L’idée ici, c’est aussi de permettre un accès à l’école dans le cadre des futurs travaux de la rue Leclercqs (NDRL: attendus pour 2023) . On veut éviter que les voitures ne viennent bloquer la rue Leclercqs, donc on prévoit un passage pour la liaison rue du Bief."

2. Les camions limités à Herve

Depuis six ans, les camions ne sont plus les bienvenus au centre de Herve. Pourtant, des problèmes subsistent. "On a déjà une interdiction pour les camions en fonction du tonnage. Maintenant, pour la rue Leclercq (NDLR: du restaurant chinois à Potiérue) , nous allons jouer sur la longueur en interdisant le passage aux camions de plus de 12 m. Nous avons eu des soucis avec des camions qui entraient par là pour des livraisons, ils descendaient et se trouvaient perdus dans le bas. C’est arrivé quelques fois qu’ils accrochent des voitures en virant et en remontant par la rue Haute. En réponse à une pétition des gens de la rue Haute, nous avons analysé la situation avec le Service Public de Wallonie et la police, et nous allons installer une plaque pour que les camions – ce sont surtout des étrangers – de plus de 12 m de long ne descendent plus la rue Leclercq."

3. Plus aisé de déposer les élèves à Herve et Bolland

Il sera interdit de stationner sur une partie de la place du Wirhet (Bolland) et sur une partie de la rue de Herve (en face de la station Schroyen, devant le parking du CPAS non loin des écoles secondaires). La raison ? La volonté d’instaurer un dépose minute pour les parents des élèves. "C’est pour éviter des problèmes, notamment à l’entrée de Herve, pour les parents qui viennent de Battice, et cela fait suite à la semaine de la mobilité. Ce qu’on souhaite, c’est permettre de déposer rapidement les élèves. On va installer la signalisation adéquate", fait remarquer Jean-Marc Monseur.

4. Une bande pour la mobilité douce rue du Stade

La Ville prévoit un "chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers" rue du Stade. "C’est pour la liaison entre la passerelle et la piscine, le long du trottoir existant. Il y aura peut-être de petites rectifications à avoir en fonction des travaux au Site Chapelier, mais on souhaite un maillage dédié aux vélos pour permettre à tous de rejoindre le centre de Herve."