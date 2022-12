Un salon de coiffure en concept store, à Bruyères

Il s’agit du salon Marjorie Coiffure Beauté qui s’est installé avec un concept assez spécifique. "Il s’agit d’un concept store, détaille Marjorie Mercy. Cela fait trois ans que j’ai acheté ici avec mon mari, et nous avons travaillé durant un an et demi pour tout refaire. J’ai voulu faire un salon de coiffure à taille familiale tout en ayant un aspect concept store car il n’y a pas grand-chose au niveau déco à Bruyères. On doit vite aller loin alors que c’est un endroit où il y a du passage. Je propose donc aussi de la décoration d’intérieur, bijoux plaqués or 18 carats trois microns. J’aimerais développer l’aspect régional au fur et à mesure. Nous sommes ouverts aux propositions. Mon but est d’évoluer petit à petit." Avec donc deux types de clientèles qui peuvent venir pour ces deux types de services séparément ou non. "J’aimerais que les personnes se disent que ce n’est pas qu’un salon de coiffure mais bien aussi un magasin à part entière en même temps."