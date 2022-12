La police du Pays de Herve va puiser dans ses réserves

Compliqué, pour toutes les instances, d’établir un budget en 2023. La zone de police du Pays de Herve ne fait pas exception avec une masse salariale qui devrait croître de 10% (environ un million d’euros pour les 103 équivalents temps plein) et des frais de fonctionnement en hausse de 21%, dont des frais en énergie qui pourraient être triplés (+ 98 000 € par rapport à 2022) et des véhicules qui coûtent de plus en plus chers (+ 27 500 € pour des prestations de tiers, comme les pneus, et + 23 000 € pour le carburant… sans compter les achats !).