15 habitations rue de Biomont, à Herve : permis accordé

Si le document officiel porte sur la rue de Biomont à Battice (Bruyères) et sur la rue du Bola à Grand-Rechain, c’est bien la partie "Biomont", de part et d’autre du chemin de l’Épinaie, qui est concernée.

Ce projet, déjà évoqué dans nos colonnes, a fait l’objet d’un recours et de 89 réclamations en 2021, de tensions en conseil communal et même d’ une interpellation citoyenne, il y a un an. Écrire que le dossier fut complexe et délicat n’est en rien exagéré.

Affichée depuis le 21 novembre, l’obtention du permis octroyé à la Nationale Foncière signifie-t-elle pour autant une clôture totale des voies de recours ? "Non, il y a toujours un droit de recours au Conseil d’État pendant 60 jours à partir de la date d’affichage, signale Bernard Allelyn, échevin de l’Urbanisme à Herve. Cependant, le premier recours concernait le décret voirie, c’est-à-dire la création du trottoir derrière la haie. Le ministre avait donné raison aux plaignants sur base d’une absence de réunion de concertation, ce qui était faux. On a fourni les preuves et le ministre a revu sa décision. Le permis a pu être délivré et, maintenant, ils ont aussi le permis d’urbanisme."

La Ville de Herve disposait de peu de moyens pour refuser ce permis, situé en zone rouge. Cependant, le projet initial a été fortement revu à la baisse, en raison notamment d’une zone karstique en contrebas (au croisement des rues de Biomont, du Bola et de Stockis).

Un cheminement sécurisé

Comme évoqué en CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité), la Ville a pu réfléchir sur un cheminement piéton sécurisé vers Grand-Rechain. "Dans le dossier, on a fait en sorte de récupérer une bande de terrain en bas afin d’avoir un cheminement sécurisé jusqu’au carrefour, derrière la haie. Après, il faudra voir comment on peut rejoindre Grand-Rechain via un cheminement plus sûr que la rue du Bola (le fond du chemin de l’Épinaie ?). Par ailleurs, tel que libellé dans le permis, il n’y aura plus de zone d’urbanisation en contrebas", annonce encore Bernard Allelyn. Ce qui signifie que seule la quinzaine d’habitations est prévue… Ce qui ne suffira sans doute pas à convaincre les riverains qui s’étaient opposés au projet.