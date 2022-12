Dressés sur la place Marie-Thérèse pour ces vendredi (18 h-23 h), samedi (14 h-23 h) et dimanche (13 h-20 h), les 18 chalets promettent "une ambiance festive et chaleureuse".

"Nous avons 18 chalets, soit comme d’habitude à un près, peut-être, développe Philippe Dumoulin, échevin hervien de la Culture et de la Communication. C’est donc la même version, la même disposition, depuis qu’on a lancé le marché de Noël (c’est la quatrième édition). Au niveau des exposants, nous aurons sept créateurs et douze métiers de bouche. On va pouvoir y retrouver des “classiques” des fêtes de fin d’année: des bulles, du saumon, des apéritifs, etc. On a également la tartiflette via la confrérie du Savoyard, des produits à base du fromage de Herve, mais aussi tout ce qui est bières de Noël et des vins. Il y aura vraiment une diversité et une originalité pour tous les palais."

Quant aux créateurs, les Herviens retrouveront Plume et Cactus mais aussi le savoir-faire d’Anne-Claire Schyns. "Il y aura aussi des nouveautés, des découvertes pour de la décoration ou des cadeaux de Noël à des prix abordables."

Des animations sur les trois jours

Le marché s’ouvrira ce vendredi avec la présence du saxophoniste D. Godard (de 18h à 20 h 30). Just 2 animera la place de 21h à 23 h. Samedi, la Ville a appelé la Clique de la Royale Garde Saint-Jean en renfort, dès 17 h. Et dimanche, le programme se déclinera pour les enfants via un atelier de grimage, un spectacle de magie, des sculptures de ballons, Les En’Chanteurs (15-17 h) ou encore la présence, vers 17 h, du père Noël. "On fonctionne avec des associations et des animations herviennes et locales", souligne encore Philippe Dumoulin. Le tout sous un "sapin" de Noël original, qui a trouvé descendance cette année au rond-point des vaches.