Un tirage au sort pour le futur du Pays de Herve

L’énergie, la mobilité, l’environnement, l’alimentation, la culture, le tourisme, l’agriculture… De nombreuses thématiques seront abordées lors de ce rendez-vous auquel participeront, s’ils le souhaitent, 101 citoyens tirés au sort sur les 9 communes qui composent désormais le GAL (Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt).

"Les courriers ont été envoyés la semaine passée à ces 101 personnes. L’idée, c’est d’avoir des citoyens qui ont des besoins clairs et qui viennent les exprimer. Nous aurons également la présence des Communes, des élus, et de toutes les personnes qui gravitent ou pourraient graviter autour du GAL, car on ouvre le champ des possibles sur d’autres actions et d’autres thématiques", expose Aurélie Lahaye, directrice du GAL. En "invitant des personnes ressources" et des experts, le GAL entend obtenir "un vrai mélange de personnes et de profils".

Élargir aux citoyens était une volonté des communes. "Une maire de France, Aurélie Mézière (NDLR: de la commune de Plessé, en région Pays de la Loire) , a fait cela pour son conseil communal et nos communes se sont montrées intéressées par ce processus (pour inviter des personnes à assister aux conseils) lors d’une rencontre fin novembre. On a donc fait un premier essai au GAL. On a demandé une confirmation de la participation (pour la logistique) mais on ne s’attend pas à les avoir tous, on essaie pour voir ce que ça donne", sourit Aurélie Lahaye, qui à ce jour attend toujours les réponses.

Un nouveau dossier pour quatre années de plus après 2023

Ce rendez-vous permettra d’établir des "préprojets" sur l’ensemble du territoire concerné (72 388 habitants, 333,45 km2). Et des actions concrètes seront alors intégrées au dossier de programme européen LEADER pour poursuivre le GAL au-delà de 2023. "Un nouveau processus a été lancé en septembre par le Gouvernement. Les candidatures sont à rentrer pour le 21 avril, mais nous devons déjà communiquer nos préprojets ce 14 janvier. Nous avons au préalable réalisé une analyse du territoire (opportunités, faiblesses, menaces et atouts) et ces préprojets serviront de base pour les projets des futures actions du GAL. On sait déjà qu’il y aura vingt GAL repris, mais il y a de nouveaux territoires et nous ne sommes pas sûrs d’être repris. On verra la sélection." Avec l’espoir de prolonger l’aventure du GAL pour poursuivre la mutation du territoire.