L’entreprise hervienne Néobulles séduit les investisseurs japonais

La société de l’Aubelois Philippe Stassen, Néobulles (Vintense, Cidre Stassen,…), était au cœur de trois contrats notamment avec la bière des amis qu’elle distribue (elle est brassée à la Brasserie des Légendes à Ath). Sa version 0.0% a en effet connu un véritable coup d’accélérateur dans l’archipel en pleine crise Covid, alors que de nombreuses préfectures placées sous état d’urgence avait interdit la vente d’alcool dans l’horeca.

Cette déclinaison sans alcool sera désormais distribuée dans des "sober bars" ("bars sobres") implantés le long des autoroutes japonaises. "C’est un bon exemple de ce qu’on pourrait faire en Belgique", confie Anne Stassen, managing director. "Il y a déjà sept stations-service qui sont sans alcool chez nous, mais on peut encore aller plus loin. C’est sans doute une question de culture et de mentalité." La "bière des amis", dont le nom et le packaging ont conservé leur "french touch" pour le marché japonais, sera également la seule servie à la table de "Nouaison", un nouveau restaurant gastronomique tokyoïte ouvert par Iwata Kenichi, personnalité du monde de la gastronomie nipponne.