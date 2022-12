Une première pour les commerçants de Battice

Pour l’association, ce type d’organisation hivernale est une première. "Nous voulions quelque chose de convivial. L’agencement de ce marché a été réalisé en fonction avec par exemple des tables ouvertes pour tout le monde et pas uniquement placées devant les chalets. De plus, nous voulions l’idée d’un food market où chaque chalet a ses propres spécificités et qu’il y ait un peu de tout pour les visiteurs."

Avec une nocturne

Évidemment, les commerces de l’hyper centre du village se sont associés à l’initiative. "Les commerçants se sont investis notamment via une nocturne organisée ce vendredi soir et qui a drainé pas mal de monde tout au long de cette première soirée. Notre volonté, même si nous ne sommes pas du tout un comité des fêtes, est de dynamiser un maximum Battice."

Quant à cette première, elle ne restera certainement pas sans suite. "Même si rien n’est vraiment défini, on se dit déjà ce que l’on pourrait ajouter, retirer ou adapter pour l’année prochaine, ce qui est bon signe."