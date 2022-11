C’est un bon moyen de se mettre en action. Quand on prend toutes ces informations dans la figure, ça déprime… Une des façons d’être moins déprimé, c’est de se mettre en action. Je pensais que l’idée de base était bonne, et je me suis rendu compte que l’impact des ateliers était significatif.

Estimez-vous que les enjeux du réchauffement climatique sont méconnus du public ?

Je pense que oui, mais c’est impossible d’avoir une jauge de la population. Évidemment, le biais qu’on a avec la Fresque c’est que les ateliers ont tendance à attirer un public d’intéressés, donc je crains qu’on ne touche que des gens qui ont déjà entendu parler du problème. C’est un biais qu’on a moins en entreprise, où la direction impose le jeu et les ateliers au personnel. Là, on se rend compte que beaucoup ont compris qu’il y a un problème, mais n’ont pas compris le problème.

Un « problème » qui s’est aussi invité chez nous, dans la vallée de la Vesdre. Vous l’avez constaté via votre métier (voir ci-dessous)…

Dans mon travail, j’essaye de traduire mes préoccupations et mes considérations environnementales. J’essaye de les appliquer dans mon job, car on parle de ciment, d’acier, de béton… Or, tout cela a un coût environnemental élevé. Que ce soit au niveau des conséquences ou au niveau des causes (le domaine de la construction est polluant par nature), je suis confronté au dérèglement climatique.

Où distillez-vous les ateliers de la Fresque du Climat ?

On va partout (rires). J’ai fait des écoles (primaire, secondaire, hautes écoles et universités), des associations, des mouvements de jeunes, des entreprises, du grand public, des Communes (à Thimister-Clermont, par exemple… Aubel ? C’est reporté). Après, j’ai beau être référent en Wallonie, j’ai aussi un collègue de Bruxelles donc je ne sais pas tout ce qui se passe.

Comment se déroule un atelier ?

On commence par une présentation et un « ice-breaker » pour faire connaissance. En phase 1, on crée la fresque du climat. 42 cartes représentent des extraits du dernier rapport du GIEC (NDLR: Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), on doit les relier en trouvant les causes et les conséquences des différents phénomènes. C’est un jeu collaboratif d’intelligence collective. En phase 2, les participants s’approprient la création, découvrent la fresque, trouvent un titre… c’est plus créatif. En phase 3, on réalise un débriefing par rapport à ce qu’on a vu. Étant désormais sur la même base scientifique, on discute et on cherche des actions et pistes d’actions pour que chacun agisse à son niveau, dans son travail, dans la collectivité… C’est la phase la plus importante, puisque l’objectif est que les participants se mettent en action. Mais c’est inquantifiable.

Vous conseillez sur des actions ?

Non, justement. Dans son ADN, la Fresque ne propose pas de solution. Elle propose des connaissances scientifiques qui sont validées. Les solutions, si on vulgarise, ce sont par nature des choix sociaux et politiques. En tant qu’animateur, on laisse les participants discuter et débattre, sans donner des solutions et sans porter de jugement. La base, c’est de sensibiliser au dérèglement climatique, car une fois sensibilisé on peut discuter et se mettre en mouvement. Le problème est assez grave que pour s’y attaquer.

Quelles aberrations de notre société vous choquent le plus ?

Je m’engage beaucoup là (rires). L’exemple le plus frappant, pour moi, c’est le développement de la 5G. C’est vouloir toujours plus, alors qu’on a clairement besoin de sobriété, de ralentir de manière générale. Pour agir sur nos problèmes environnementaux, il faut organiser notre société en étant le plus sobre possible, en utilisant moins d’énergie. Il y a plein d’autres exemples, mais j’ai le sentiment que déployer un internet à haut débit ne va pas dans le bon sens… Ou on va peut-être dans le bon sens, mais pas à la bonne vitesse.

Un atelier Fresque du Climat, que n’animera pas Renaud Franssen, est prévu ce jeudi 15 décembre à 18 h 30 au Centre culturel de Welkenraedt.